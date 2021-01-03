Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? Yiğit Poyraz Instagram hesabı!
Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli? Yiğit Poyraz gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. Yiğit Poyraz kimdir sorusu Survivor 2021 gönüllüler takımı fragmanı yayınlanması ile araştırılmaya başlandı. Gönüllüler takımı kadrosu merak ediliyordu. 9 Ocak'ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Türkiye gönüllüler takımı yarışmacısı Yiğit Poyraz hakkındaki merak edilenler haberimizde.
SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
YİĞİT POYRAZ INSTAGRAM HESABI
Başarılı isim Instagram hesabını yigitpoyrazz kullanıcı adıyla kullanıyor.