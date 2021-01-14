Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti! 2021 Survivor yarışmacıları!
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Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti! 2021 Survivor yarışmacıları!

14.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:59
Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti! 2021 Survivor yarışmacıları!

Her sene yayınlanan ve büyük beğeni ile izlenen Survivor yarışması 2021 sezonu başladı. Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti! 2021 Survivor yarışmacıları!

2021 Survivor, ünlüler- gönüllüler olarak Ocak ayı itibari ile başladı. Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti! 2021 Survivor yarışmacıları!

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu. Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti. Yeni bölüm fragmanında gönüllüler takımında sular durulmuyor.

2021 SURVIVOR YARIŞMACILARI

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM İZLE!

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