Survivor yeni bölüm fragmaı izle! Survivor son bölüm özeti! Survivor kim elendi? Survivor kim sms 1.'si oldu?

Haftanın 5 günü yayınlanan, Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan sunuculuğunu yaptığı Survivor yeni bölüm fragmaı izle! Survivor son bölüm özeti! Survivor kim elendi? Survivor kim sms 1.'si oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Şubat 2021 tarihinde yapılan Survivor ada konseyinde bu haftanın elenen ismi belirlendi. Ünlüler takımında bu hafta en çok oyu alan isim İlayda oldu. İlayda'nın bu haftanın birincisi olması herkesi şoke etti. Gönüllüler takımında ise rakiplerinden daha fazla oy kazanarak birinci olan isim yine Poyraz oldu. İlayda, takım arkadaşı olan Öykü'yü aday olarak verdi. Bununla beraber ünlüler takımında eleme adayları Öykü ve Doğan oldu. Poyraz ise eleme adayı olarak takımından Baran ismini verdi. Gönüllülerde ise eleme adayları Hanzade ve Baran oldu.

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