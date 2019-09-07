Survivor yarışmacısı Sahra Işık, İdris Aybirdi ile evlendi

07.09.2019 07:58

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Survivor'daki başarılı ve iddialı performansıyla adını duyuran Sahra Işık, dün akşam evlendi. İş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturan Işık'ı yakın dostları da düğüne akın etti.

SURVIVOR YARIŞMACILARI AKIN ETTİ

Sahra Işık, geçtiğimiz sene Kıbrıs'ta yapılan Survivor finali esnasında sevgilisi İdris Aybirdi'den evlilik teklifi almış, yine geçtiğimiz sene Ekim ayında nişanlanmıştı. Çift, dün akşam da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin düğüne Survivor yarışmacılarından Damla Can, Merve Aydın, Sema Aydemir, Murat Ceylan, Mustafa Kemal Kurt, Atakan Işıktutan, Seda Aktuğlu ve Adem Kılıçcı gibi isimleri katıldı.

CANLI CANLI ŞARKI OKUDU

Spor kariyerinin yanı sıra şarkı performanslarıyla dikkat çeken Adem Kılıçcı, yakın arkadaşının düğününde sahneye çıkarak şarkı söyledi.