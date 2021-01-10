Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya yaşı kaçtır?

Aşk-ı Memnu dizisiyle bir dönem her evin sevilen küçük çocuğu Bülent olarak ekranlarımızda boy gösteren Batuhan Karacakaya Survivor yarışmasından boy gösteriyor. Peki, Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya yaşı kaçtır?

Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden birisi de yıllar öncenin Aşk-ı Memnu Bülent'i Batuhan Karacakaya. Peki, Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya yaşı kaçtır?

SURVIVOR YARIŞMACISI BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997, İstanbul Türk oyuncu olan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Batuhan Karacakaya'nın performansı oldukça merak ediliyor.