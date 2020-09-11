Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı
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Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı

Survivor 2020 ile adını duyuran Ardahan Uzkanbaş, Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınan Tuğçe Ergişi'yle aşk yaşamaya başladı. Çift, ilk pozlarını da Instagram hesaplarından yayınladı.

11.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:20

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 ile tanınan Sadık Ardahan Uzkanbaş, yeni bir aşka yelken açtı. Babuş kelimesiyle hafızalara kazınan Ardahan, O Tarz Benim yarışmasıyla bilinen Tuğçe Ergişi ile ilişkiye başladı.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Ardahan, yeni aşkı Tuğçe ile ilk fotoğrafını paylaştı. Ardahan'ın paylaşımını kendi hesabında yayınlayan Tuğçe ise "Senin iyi çıktığın fotoları paylaşıp beni harcıyorsun ya. Söyleyeceklerim bu kadar" notunu yazdı.

Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı
Haber Yorumları (1)
...: EVET ULKEYE BOYLE BIR HABER LAZIMDI YAA
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