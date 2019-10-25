Survivor'ın güzel yarışmacısı Fatmagül Fakı, bugün evleniyor

25.10.2019 12:22

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, bugün iki yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evleniyor.

EVDEN DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, yarışma sonrasında bir süre Çarkıfelek'te hosteslik de yapan Fatmagül Fakı, evinden davul zurna ile ayrıldı. Bugün saat 11 sularında kendisini almak için davul zurna ile evinin önüne gelen müstakbel eşi Kerem Lafçı ile göbek atan Fatmagül Fakı'nın keyifli anları kameralara yansıdı.

FATMAGÜL FAKI KİMDİR?

Fatmagül Fakı, 1990 Konya'da doğmuş, Hatay'da büyümüştür. Fatmagül Fakı 2010 yılında Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır. Survivor yarışması ile tanınan Fakı, ardından da magazin D sunuculuğu yapmıştır. Güzel isim oyunculuğun yanı sıra Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandırmış ve Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştır.

Kaynak: Diğer