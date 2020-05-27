Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
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Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda orman yangını çıktı. Çekimler için Dominik'te olan Acun Ilıcalı ise korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

27.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:16

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi korkuttu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından oyun alanlarının olduğu bölgeye yakın bir yerde çıkan yangının görüntülerini paylaştı. Çıkan orman yangınının dumanları ise gökyüzünü kapladı.

Videoda arkadan gelen seslerde Nisa'nın bir arkadaşına yaptığı destek tezahüratı ise dikkatlerden kaçmadı.

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
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