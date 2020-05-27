Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu İletişim ödülünü kazanan Gönüllüler takımı Survivor'un bugün yayınlanacak olan bölümünde arkadaşlarıyla canlı bağlantı yaparak konuşacak. En yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic ile konuşan Cemal Can ise şifreli konuşmayla dışarıdan haber almaya çalıştı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, bugün 89. bölümüyle ekrana gelecek. İletişim ödülünü kazanan Gönüllüler takımı, 3'er arkadaşıyla görüntülü olarak konuşacak.

GÖNÜLLÜLER 3, ÜNLÜLER 1 ARKADAŞIYLA KONUŞACAK

Survivor 2020 yarışmasında Ramazan Bayramı'na özel ekrana gelen bölümlerde, yarışmacılar 3 gün boyunca eğlenceli oyunlar oynadı ve partilere katıldı. Survivor'da bayrama özel bölümlerin ardından ise normal hayata dönüş oluyor ve takımlar yemek ödülü için sahaya çıkıyor. Survivor son bölümde oynanan iletişim oyunu Gönüllüler kazandı. Ödül olarak ise her yarışmacı, üçer arkadaşı ile canlı olarak görüşme hakkı kazandı. Oyun sonrasında Nisa'nın ricası sonrasında Acun Ilıcalı, Ünlülerin de birer arkadaşları ile görüşmelerine izin verdi.

CEMAL CAN ŞİFRELİ KONUŞMAYLA DIŞARIDAN HABER ALMAYA ÇALIŞTI

Bugün yayınlanacak olan bölümün fragmanında arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar ilginç anlar yaşattı. Arkadaşlarının "Çok konuşuyorsun, biraz az konuş" dedikleri Evrim'in "Konuşmazsam sinirlerime hakim olamam" yanıtıyla herkesi güldürüyor. Cemal Can ise yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yaptığı görüşme sırasında dışarıdan şifreli mesajlar alıyor.

Diğer yandan ise milli futbolcu olan Aycan Yanaç'a arkadaşı "Birisi sana iyi şanslar diledi. Alex de Souza" diyor. Aycan Alex mesajını duyunca inanamıyor.