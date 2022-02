2022 Survivor All Star yeni kurallar ile sezona başladı. Survivor yarışmasının yeni kuralı sürgün adası, eleme adaylarının gittiği bir yerdir. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star sürgün adasına kim gitti soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star kim elendi soruları ve sürgün adasına kim gitti merak ediliyor. Peki, Survivor sürgün adasına kim gitti? 26 Şubat 2022 Survivor kim elendi? 2022 Survivor kim elendi? Survivor sürgün adasına kim gitti? TV8'de yayınlanan Survivor sürgün adasına kim gitti ve kim elendi soruları merak ediliyor. Survivor sürgün adasına kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kaybeden takım belli oldu. Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkaracaklar. Çıkardıkları isim, sürgün adasına giden ilk eleme adayı olacaktır. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, oy çoğunluğu ile Evrim sürgün adasına göndermiştir.

Evrim : 7

Hikmet : 3

Yağmur : 1

Ardahan : 1

