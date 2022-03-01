Survivor Sürgün Adası kalktı mı? Survivor 2022 Sürgün Adası'na kimse gitmeyecek mi? Sürgün adası nedir, nasıl bir yer? Sürgün kaldırıldı mı?
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Survivor 2022'de bugünkü ada konseyince Acun Ilıcalı birleşme partisine kadar Sürgüne kimsenin gitmeyeceğini açıkladı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Sürgün Adası kalktı mı? Survivor 2022 Sürgün Adası'na kimse gitmeyecek mi? Sürgün adası nedir, nasıl bir yer? merak etti. Peki, Survivor Sürgün Adası kalktı mı? Kimse Sürgün'e gitmeyecek mi? İşte bilgiler...
Bugün yapılan açıklamaya göre birleşme partisine kadar Sürgün adasına hiçbir yarışmacı gitmeyecektir. Peki, birleşme partisi ne zaman olacak? Sürgün adasına kaç hafta gidilmeyecek? İşte cevaplar.
Acun Ilıcalı, birleşme partisine kadar Sürgün adasına kimse gitmeyecek açıklaması yaptı. Buna göre önümüzdeki 3 hafta yani birleşme partisine kadar kimse Sürgün adasına gitmeyecektir.
Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.
Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.