Survivor Sürgün Adası kalktı mı? Survivor 2022 Sürgün Adası'na kimse gitmeyecek mi? Sürgün adası nedir, nasıl bir yer? Sürgün kaldırıldı mı?

Bugün yapılan açıklamaya göre birleşme partisine kadar Sürgün adasına hiçbir yarışmacı gitmeyecektir. Peki, birleşme partisi ne zaman olacak? Sürgün adasına kaç hafta gidilmeyecek? İşte cevaplar.

SÜRGÜN ADASI KALDIRILDI MI? SÜRGÜN ADASINA KİMSE GİTMEYECEK Mİ?

Acun Ilıcalı, birleşme partisine kadar Sürgün adasına kimse gitmeyecek açıklaması yaptı. Buna göre önümüzdeki 3 hafta yani birleşme partisine kadar kimse Sürgün adasına gitmeyecektir.

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASI NEDİR?

Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.

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