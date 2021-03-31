Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı
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Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı

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Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Ceylan, Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan ile birliktelik yaşıyor. İşte çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk karesi...

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Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a (24) kaptırdı.

1/3 Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı

31 yaşındaki Murat Ceylan, sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

2/3 Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı

Bugüne kadar kimseyle görüntü vermeyen Pınar Tartan'ın yeni aşkı sevenlerini şaşırttı.

3/3 Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takılan Pınar Tartan, hayalinin yurt dışında modellik yapmak olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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