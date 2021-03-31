Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Ceylan, Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan ile birliktelik yaşıyor. İşte çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk karesi...
Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a (24) kaptırdı.
1/3 Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı
31 yaşındaki Murat Ceylan, sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.
2/3 Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı
Bugüne kadar kimseyle görüntü vermeyen Pınar Tartan'ın yeni aşkı sevenlerini şaşırttı.
3/3 Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takılan Pınar Tartan, hayalinin yurt dışında modellik yapmak olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: Snob Magazin