Survivor Steven kimdir, nereli, Türk mü? Steven Salam kaç yaşında, instagram adresi ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Survivor Steven kimdir, nereli, Türk mü? Steven Salam kaç yaşında, instagram adresi ne?

12.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:23
Survivor Steven kimdir, nereli, Türk mü? Steven Salam kaç yaşında, instagram adresi ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yeni sezonuyla da büyük ilgi çeken Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Steven Salam araştırılıyor. Survivor Steven kimdir, nereli, Türk mü? Steven Salam kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor Steven kimdir, nereli, Türk mü? Steven Salam kaç yaşında, instagram adresi ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 22:25:01. #1.15#
title