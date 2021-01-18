Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen kaç yaşında, mesleği ne?

18.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:32
Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Sergen Bayar hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Survivor Sergen kimdir? İşte, Survivor Sergen'in merak edilenleri…

Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Sergen izleyicilerin merak konusu oldu ve Sergen hakkında Survivor Sergen kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, 2021 Survivor yarışmasına yedeklerden katıldı. Modellik ve spor eğitmenliği yapan Survivor Sergen, hızlı bir yarışmacı olmasıyla dikkatleri çekiyor.

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