Survivor sembol oyununu kim kazandı? 25 Ocak bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise tam buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Sergen oldu. 25 Ocak bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. İkinci kez oynanan sembol oyununu ise erkeklerde kazanan isim Sergen oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise tam buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Sergen oldu.

SURVİVOR 25 OCAK ÖDÜLÜ NE OLDU?



Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise baget tavuklar oldu. Kazanan takımda herkes kişi başı 4'er tane tavuk yiyebilecek.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde oynanacak ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Oyunda büyük bir tekerlek, bir çubuk ile iki yarışmacıyla finale kadar taşınması ve finalde belirlenen atıcı, disklerle masanın üstündeki küpleri devirmeye çalışması gerekiyordu. Bugün oyuna hızlı başlayan Gönüllüler oldu. 5-2 skoru yakalayan Gönüllüler takımı, ödülün tadımını yapma hakkını elde etti. Bu başarısını devam ettiren Gönüllüler skoru 9-3'e kadar taşıdı. Sonrasında aldıkları iki oyun ile Ünlüler takımı biraz olsun umutlandı. Fakat skor 9-5 iken parkura atıcı olarak çıkan Hanzade atışları ile ünlülerin bu umutlarını söndürdü. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 3. haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım da birer kez kazandı. İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde oylama sonucu eleme potasına giden isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı ise İlayda olarak belirlendi. Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları netlik kazanacak.