Survivor sembol oyununu kim kazandı? 15 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise havuçlu kek oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 15 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Beşinci kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Poyraz kazandı.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde Poyraz kazandı. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü mercimek köftesi.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
Survivor erkeklerde sembolü Poyraz kazandı. Poyraz erkekler finalde Batuhan'ı 3-0 yendi ve sembolün sahibi oldu.
KADINLARDA SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
Survivor kadınlarda sembolü kazandı.
15 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber mercimek köftesi kazanacak.
SURVİVOR 15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?
Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise kahvaltılık menemen oldu. Kazanan takım Gönüllüler oldu ve ödülün sahibi oldu.
15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yapılan ödül oyununu 10-9 Ünüler kazanmıştı. Ardından ise sembol oyunu oynandı.