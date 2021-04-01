Survivor sembol oyununu kim kazandı? 1 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise çiğ köfte oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 1 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
1 Nisan Perşembe Survivor sembol oyununda kadınlarda Hanzade kazandı.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
1 Nisan Perşembe Survivor sembol oyununda erkeklerde Steven kazandı.
1 NİSAN PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?
KADINLARDA KAZANAN : HANZADE
ERKEKLERDE KAZANAN : STEVEN
1 NİSAN SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor sembol oyunu ödülü sosisli sandviç oldu.
Hanzade'nin ödülden faydalanmasını istediği 3 arkadaşı : Poyraz, Berkay ve Reşat oldu.
Steven'ın ödülden faydalanmasını istediği 3 arkadaşı : Aleyna Ç., Ayşe ve Aleyna oldu.