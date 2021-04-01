Survivor sembol oyununu kim kazandı? 1 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise çiğ köfte oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Steven oldu. 1 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı?