Survivor Seda Aydemir kimdir? Seda Aydemir kaç yaşında? 2022 Seda Aydemir Instagram hesabı nedir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Seda Aydemir, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Survivor yarışmasından Seda Aydemir başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Seda Aydemir, ünlüler takımında yer alacaktır.

SEDA AYDEMİR KİMDİR?

Doğum yılı: 17 Ağustos 1985

Yaşı: 37

Nereli: Bursa

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

