Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, Alişan ve Demet Akalın'ın programında yarışmadan kazandığı büyük ödülü babasına vereceğini söyledi.

Karakteri ve eğlenceli halleriyle Survivor'a damga vuran ve başarısıyla finale yükselen Cemal Can Canseven, 2020'nin şampiyonu oldu. Şimdilerde arkadaşlarıyla tatil yapan Canseven, Alişan ve Demet Akalın'ın Star TV'de yayınlanan programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

"HERKES BENİ TANIYOR, BEN KİMSEYİ TANIMIYORUM"

Yarışma sonrası dinlenmeye başladığını söyleyen Canseven "Şu an Çeşme'de, ailemle birlikte tatildeyim. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarıda insanlarla sohbet etmek çok güzel, pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla, onu idrak etmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar hep eğitimini alıp bir şeyler yaptım. Şarkıcılığın da eğitimini aldıktan sonra oraya yönelebilirim."

"SURVIVOR'DAKİ ARKADAŞLARIMIN 5'İYLE GÖRÜŞÜYORUM"

Yarışma sonrası en çok sütlaç yediğini belirten Cemal Can sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'daki arkadaşlarımdan 5'iyle görüşüyorum. Ama Survivor'da anlaşamadığım insan yoktu; az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Survivor'da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim."

"KAZANDIĞIM PARAYI BABAMA VERİRİM"

"Ne kazandığımı bile bilmiyorum, şu an çok da umurumda değil. Eğitimimde kullanırım, babama veririm, o bilir ne yapacağını. Survivor'daki sessizliği inanılmaz özlüyorum. Kendimizi dinleyebiliyorduk, kendimizle oturup saatlerce sohbet edebiliyorduk, şu an bunu yapamıyorum."