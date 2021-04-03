Survivor Reşat neden yok? Survivor Reşat oyunda neden yok?

Survivor bugün yayınlanan bölümünde Reşat yer almadı. Bunun ardından Reşat neden yok merak edildi. Survivor Reşat elendi mi, neden yok? Survivor Reşat sakalık mı geçirdi? Survivor Reşat ödül oyununda neden bulunmadı? Survivor Reşat neden yok? Survivor Reşat oyunda neden yok? Detaylar haberimizde...