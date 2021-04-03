Survivor Reşat neden yok? Survivor Reşat oyunda neden yok?
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Survivor Reşat neden yok? Survivor Reşat oyunda neden yok?

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Survivor Reşat neden yok? Survivor Reşat oyunda neden yok?

Survivor bugün yayınlanan bölümünde Reşat yer almadı. Bunun ardından Reşat neden yok merak edildi. Survivor Reşat elendi mi, neden yok? Survivor Reşat sakalık mı geçirdi? Survivor Reşat ödül oyununda neden bulunmadı? Survivor Reşat neden yok? Survivor Reşat oyunda neden yok? Detaylar haberimizde...

3 Nisan Survivor yeni bölümünde Reşat'ın yer almaması seyircilerin dikkatini çekti. Seyirciler tarafından merak edilen Reşat neden yok, elendi mi? Survivor Reşat yarışmadan mı elendi, sakatlık mı geçirdi?

SURVIVOR REŞAT NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Reşat'ın son bölümde yer almaması dikkat çekti. Survivor gönüllüler yarışmacısı Reşat neden yok? Reşat rahatsızlığı sebebiyle bugün yayınlanan bölümde yer almadı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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