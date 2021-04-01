Survivor Reşat elendi mi, neden yok? Survivor Reşat sakatlandı mı? Survivor Reşat neden yarışmada yok?
Survivor bugün yayınlanan bölümünde Reşat yer almadı. Bunun ardından Reşat neden yok merak edildi. Survivor Reşat elendi mi, neden yok? Survivor Reşat sakalık mı geçirdi? Survivor Reşat ödül oyununda neden bulunmadı? Detaylar haberimizde...
1 Nisan Survivor yeni bölümünde Reşat'ın yer almaması seyircilerin dikkatini çekti. Seyirciler tarafından merak edilen Reşat neden yok, elendi mi? Survivor Reşat yarışmadan mı elendi, sakatlık mı geçirdi?
SURVİVOR REŞAT NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?
1 Nisan bugünkü Survivor ödül oyununda reşat yer almadı. Sunucu Murat Ceylan, "Reşat'ın tedavisi devam ettiği için aramızda yok" açıklamasında bulundu. Buna göre Reşat'ın sakatlığı nedeniyle oyunda yer almadığı anlaşılıyor. Büyük ihtimalle en kısa sürede iyileştikten sonra Survivor yarışlara geri dönecek.
SURVİVOR REŞAT ELENDİ Mİ?
Survivor Reşat sakatlığı nedeniyle bugünkü yarışmada yer almadı. Survivor Reşat elenmedi, yarışmaya devam ediyor. Fakat sakatlığı dolayısıyla bugünkü ödül oyununda yer almadı.