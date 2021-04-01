Survivor Reşat elendi mi, neden yok? Survivor Reşat sakatlandı mı? Survivor Reşat neden yarışmada yok?

Survivor bugün yayınlanan bölümünde Reşat yer almadı. Bunun ardından Reşat neden yok merak edildi. Survivor Reşat elendi mi, neden yok? Survivor Reşat sakalık mı geçirdi? Survivor Reşat ödül oyununda neden bulunmadı? Detaylar haberimizde...