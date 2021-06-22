Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli?
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Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli?

Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli?
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Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan ve son 5 finalist olarak başarısını kanıtlayan Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz mesleği ne?

Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan ve son 5 finalist olarak başarısını kanıtlayan Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz mesleği ne?

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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