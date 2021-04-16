Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Survivor 2021'de dün ödül oyunu heyecanı yaşandı. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı
Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Survivor 2021'de dün ödül oyunu heyecanı yaşandı. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya geçen yarışmada dün ödül oyunu oynandı. Survivor Ödül Oyununu Ünüler takımı kazandı. Ünlüler takımında Merve neden yarışmadı?

SURVİVOR MERVE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ, SAKATLANDI MI?

15 Nisan Perşembe günü Survivor ödül oyunu oynanıyor. Oyunda Ünlüler takımında Merve yer almadı. Survivor Merve Aydın sakatlığı dolayısıyla oyunda yer almadı. Geçtiğimiz gün sakatlanan Merve'nin tedavisi devam ediyor. Ek kısa zamanda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Esra Erol Cansu Dere Demet Akalın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 09:44:01. #1.15#

title