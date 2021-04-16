Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de dün ödül oyunu heyecanı yaşandı. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?