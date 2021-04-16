Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2021'de dün ödül oyunu heyecanı yaşandı. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2021'de dün ödül oyunu heyecanı yaşandı. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kıyasıya geçen yarışmada dün ödül oyunu oynandı. Survivor Ödül Oyununu Ünüler takımı kazandı. Ünlüler takımında Merve neden yarışmadı?
SURVİVOR MERVE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ, SAKATLANDI MI?
15 Nisan Perşembe günü Survivor ödül oyunu oynanıyor. Oyunda Ünlüler takımında Merve yer almadı. Survivor Merve Aydın sakatlığı dolayısıyla oyunda yer almadı. Geçtiğimiz gün sakatlanan Merve'nin tedavisi devam ediyor. Ek kısa zamanda sahalara geri dönmesi bekleniyor.