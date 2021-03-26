Survivor nerede çekiliyor? Survivor hangi ülkede ve şehirde çekiliyor? 2021 Survivor yarışması çekimleri nerede yapılıyor?
Survivor izleyicileri yarışmanın hangi ülkede çekildiğini merak ediyor. Dünyanın en zor yarışmalarından birisi olan Survivor hangi ülkede çekiliyor? Hangi ülkede ve şehirde çekimleri yapılıyor? Detaylı bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.
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SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor genelde Dominik Cumhuriyeti'nde veya Panama'da çekiliyor. Survivor 2021 ise Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Amerika kıtasında bulunmaktadır.
DOMİNİK CUMHURİYETİ HARİTADAKİ YERİ
Dominik Cumhuriyeti Amerika kıtasının ortasında yer alır. Haritadaki görünümleri aşağıdaki gibidir.
DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?
Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.