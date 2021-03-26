Survivor nerede çekiliyor? Survivor hangi ülkede ve şehirde çekiliyor? 2021 Survivor yarışması çekimleri nerede yapılıyor?

Survivor izleyicileri yarışmanın hangi ülkede çekildiğini merak ediyor. Dünyanın en zor yarışmalarından birisi olan Survivor hangi ülkede çekiliyor? Hangi ülkede ve şehirde çekimleri yapılıyor? Detaylı bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.