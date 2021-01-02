Survivor Melis Sezer kimdir? 2021 Sırvivor yarışmacısı Melis sezer kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta?

Türk millî tenisçisi ve Enka Spor Kulübü oyuncusu Survivor Melis Sezer kimdir? 2021 Sırvivor yarışmacısı Melis sezer kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta?

Kazandığı başarılar ile bilinen, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi Survivor Melis Sezer kimdir? 2021 Sırvivor yarışmacısı Melis sezer kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta?

SURVIVOR MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

MELİS SEZER BAŞARILARI

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvada mücadele eden Melis Sezer-Jacqueline Cabaj Awad çiftinin şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.