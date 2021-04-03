Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyuunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

SURVIVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Nisan Cumartesi günü yayınlanan Survivor yarışmasında en önemli ödül oyunu market ödülünü gönüllüler kazandı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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