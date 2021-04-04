Survivor konseyine damga vuran aşk itirafı: Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu, aramızı bozdu
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Survivor konseyine damga vuran aşk itirafı: Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu, aramızı bozdu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'ün ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar market ve dokunulmazlık oyunları için karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Konseyde ise takım arkadaşı Poyraz'la arasının neden bozuk olduğunu anlatan Aleyna, "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 3 Nisan tarihli son bölümünde takımlar market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede dokunulmazlık oyunu gönüllülerin olurken, ünlülerde eleme adayı İsmail ve Doğan oldu.

KONSEYE DAMGA VURDU

Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan bambaşka bir yorum geldi.

"SANCAKAY, POYRAZ'DAN HOŞLANIYORDU"

Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Aleyna Sancakay'ın Poyraz'ı doldurduğunu söyleyerek; "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.

"BEN AŞK ADASINA GELMEDİM"

Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar gülerek tepki verdi.

SANCAKAY'DAN YANIT YOK

Öte yandan Survivor yarışmacılarından olan ve ilk elenen isimlerden biri olan Sancakay, henüz Aleyna'nın açıklamaları sonrası açıklama yapmadı.

ÜNLÜLER TAKIMI DA KARIŞTI

Ünlüler takımından Merve ile Batuhan, karşılıklı birbirlerine suçlamalar yöneltti. Merve'nin oyun sonrasında "Burası kreş değil çocuk tribi ile uğraşamayız" sözleri ile Batuhan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Batuhan, Merve'nin kendisine "çocuk" "kreş" gibi sözler kullanılmasını eleştirdi. Merve ise Batuhan'ın kendisinden özür dilemediği sürece onunla konuşmayacağını, kendi kaptanlığını çekemediğini belirtti. Sonrasında Çağrı ile İsmail'in market oyunu sırasında yaşadıkları tartışma gündeme geldi. Çağrı'nın bir ara tansiyonun iyice yükselmesi nedeniyle Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Survivor konseyine damga vuran aşk itirafı: Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu, aramızı bozdu

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