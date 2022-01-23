Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlık oyununu hem kadınlarda hem de erkeklerde Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişiyi yazdı. Peki, Survivor kim yazıldı, Sürgün adasına ilk kim gitti? Survivor 22 Ocak Sürgün adasına kim gidecek? Sürgün adasına gideni kim yazdı, kaç oy aldı? İşte bilgiler...

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 2. hafta 1. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 22 Ocak Cumartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor kim yazıldı, Sürgün adasına ilk kim gitti? Survivor 22 Ocak Sürgün adasına kim gidecek? Sürgün adasına gideni kim yazdı, kaç oy aldı? İşte detaylar...

SURVİVOR 1. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.

Atakan : 2

Barış : 1

Mert : 4

Parviz : 1

Ayşıl : 2

Sercan : 1

Sürgün adasına gidecek ilk isim Mert oldu.

Sürgün adasına giden isim : MERT

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