Survivor kim elendi? 23 Haziran Survivor'da kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de perşembe günü yapılacak yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Peki, 23 Haziran Survivor'da kim elendi? Survivor kim elendi?

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021'de finale günler kala adaya bir kişi daha veda etti. İzleyiciler ekrana bağlanırken Survivor kim elendi ve 23 Haziran Survivor'da kim elendi gibi konular merak edildi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı Aleyna kazandı ve ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi. İkinci dokunulmazlığı kazanan İsmail'in söylediği Poyraz, ikinci eleme adayı oldu. Survivor 2021'in son dokunulmazlığı kazanan ise Ayşe oldu. Ayşe, son eleme adayı olarak ise Berkay'ın ismini söyledi. Böylece Survivor'da yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu.Üç yarışmacı arasında ise SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2021'den elenen yarışmacı Berkay Yuvakuran oldu.