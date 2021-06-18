Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim?

Survivor 2021'in yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan isimlerden Aleyna, Dora ve İsmail eleme adayı oldu. Peki, 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim? Survivor kim elendi?

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayları belirledi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Dora, Aleyna ve İsmail eleme adayı oldu. Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye'de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, ilk eleme adayını Dora olarak belirledi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna'nın ismini yazdırdı. Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.

18 HAZİRAN CUMA 2021 SURVİVOR ELENEN İSİM KİM?

Survivor'da elemeye kalan Aleyna, İsmail ve Dora için SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasında en az oyu alarak Survivor hayallerine veda eden isim Uğurtan Dora oldu.