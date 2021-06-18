Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim?

Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor 2021'in yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan isimlerden Aleyna, Dora ve İsmail eleme adayı oldu. Peki, 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim? Survivor kim elendi?

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayları belirledi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Dora, Aleyna ve İsmail eleme adayı oldu. Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye'de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, ilk eleme adayını Dora olarak belirledi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna'nın ismini yazdırdı. Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.

18 HAZİRAN CUMA 2021 SURVİVOR ELENEN İSİM KİM?

Survivor'da elemeye kalan Aleyna, İsmail ve Dora için SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasında en az oyu alarak Survivor hayallerine veda eden isim Uğurtan Dora oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor kim elendi? 18 Haziran Cuma 2021 Survivor elenen isim kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 10:08:02. #1.13#

title