Survivor kim elendi? 1 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?

Survivor 1 Nisan kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?

1 Nisan Perşembe günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şuanda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 1 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 1 Nisan SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

1 Nisan Survivor'da henüz elenen isim açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak. Konumuzu takip edebilirsiniz.

1 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları Ünlüler takımından Çağrı ve Öykü olurken, Gönüllüler takımından ise Aleyna Ç., Aleyna ve Hanzade aday olan isimler oldu.

1. eleme adayı : Aleyna Ç.

2. eleme adayı : Hanzade

3. eleme adayı : Öykü

4. eleme adayı : Çağrı

5. eleme adayı : Aleyna