Survivor'ın finalinde yürekleri ağza getiren anlar! Yusuf'un annesi fenalaştı

Survivor 2019'da büyük gün geldi çattı. Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, büyük finalde finalistlerin ailelerinin duygu ve düşüncelerini dinledi. Tam bu esnada ise çok üzücü bir gelişme yaşandı. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın birincisinin belli olmasına dakikalar kala, finalistlerden Yusuf'un annesi fenalaştı. Survivor'a ise kısa bir ara verildi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aranın ardından kaldığı yerden devam eden Survivor'da, Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. Ilıcalı, "Zinnet Hanım'ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında." ifadelerini kullandı. Yusuf duygularına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.

ÇOK SAYIDA KULLANICI TWEET ATTI

Yusuf'un annesinin fenalaştığı anları canlı yayında izleyen çok sayıda izleyici ise düşüncelerini Twitter hesaplarından dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

Yusuf kardeşim dualarımız seninle annemizde iyiymiş sorun yok keyfimiz tekrar yerine gelsin. Küçük bir tansiyon düşmesi. Çok normal. Anne böyle bir kalabalığı ilk defa gördü belkide. Heyecan yaptı. Her şey güzel olacak dualarımız sizinle

Survivor Yusuf'un annesi rahatsızlandı.Bu tür ani gelen mide bulantısı genellikle kalp krizi belirtisidir.Umarım değildir.Allah şifa versin.

Yusuf un annesi inşallah iyidir ya

Çok şükür! Yusuf'un Annesi iyi.. Ama Yusuf'un gözleri kan çanağına dönmüş. Çok zor tabi

Yusuf'un annesi çok korkuttun bizi :'( inşallah iyisindir