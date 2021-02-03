Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi dün gece? - 2 Şubat

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi dün gece? - 2 Şubat

Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 2 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi dün gece? -2 Şubat

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İletişim oyununu Ünlüler takımı kazandı.

Buna göre Ünlüler arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajları okuyabilecekler.

SURVİVOR DÜN GECE ELEME ADAYI KİM OLDU? - 2 ŞUBAT

TV8 kanalının en çok izlenen yarışması Survivor'ın son bölümünde ada konseyine gönüllüler takımı gitti. Rekabetin hat safhada olduğu yarışmada, kıyasıya mücadelenin ardından yapılan oylamada eleme adayı Poyraz oldu. Survivor'da 31 Ocak eleme oylamasında Hanzade ve Aleyna'nın adı iki kez, Poyraz'ın ise beş kez yazıldı.

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bu akşamki iletişim oyunu ödülünde, yarışmacılar arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajları görecektir. Buna göre kazanan takımda yarışmacılar arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajı görebilecektir.



