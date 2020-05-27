Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 26 Mayıs Survivor'da ne oldu? Dün akşam yen bölümü ile ekrana gelen Survivor'da iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Kazanan takım 3 arkadaşıyla görüntülü sohbet etme ödülünü kazandı. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? İşte, 26 Mayıs Survivor'da yaşananlar.

Survivor dün akşam çok renkli bir bölüm ile ekrana geldi. İletişim oyunu oynanan bölümde kazanan takım 3 arkadaşı ile görüntülü sohbet etme hakkı kazandı. Eğlenceli anların da yaşandığı bölüm sonrası izleyiciler Survivor iletişim ödülünü kim kazandı sorusunun cevabını merak etti.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler ve ünlüler takımı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı iletişim oyununda kazanan takım 10-5 skorla Gönüllüler takımı oldu.

Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Nisa'nın ricası karşısında ödülün ünlüler tarafından da yararlanması kararını verdi. Ünlüler takımı da 1 arkadaşları ile görüntülü konuşma yapabilecek.

SURVİVOR'DA PARTİ HEYECANI YAŞANDI

Madonna, Jennifer Lopez, Freddie Mercury, Michael Jackson gibi simlerin benzerleri ile verilen partide yarışmacılar doyasıya eğlendi.