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Survivor ile yıldızı parlamıştı... Yıllar sonra böyle görüntülendi

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Survivor ile yıldızı parlamıştı... Yıllar sonra böyle görüntülendi

Survivor 2018'in Gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. İşte Melih'in son hali...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Elektrikli tek tekerli unicycle ile trafik sorununu çözen oyuncu, objektifleri fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Melih Özkaya, "Hafta sonu sahil hattında trafik yoğun oluyor. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Bir toplantıya yetişmem lazımdı. Unicycle kullanarak trafik sorunumu ortadan kaldırıyorum" dedi.

Dizinin çok iyi gittiğini söyleyen Özkaya, "İpek'le (İpek Arkan) çok iyi bir uyumumuz var. Gelen olumlu yorumlar da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında kamera önü eğitimi alarak oyunculuk eğitimine başlayan Özkaya, 2012 yılında Yer Gök Aşk adlı diziye üçüncü sezonda dahil oldu ve rol aldı.

Çocuk yaşlardan beri sporla ilgilenen Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak Voleybol oynamaya başladı.

Profesyonelliğine kadar 15 yıl boyunca voleybol oynayan Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapıda oynamaya başladı.

8 yıl süren profesyonel voleybol oyunculuğu döneminden sonra 2. Lig voleybol takımlarının formalarını giymeye başlayan Melih Özkaya, Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

Melih Özkaya, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer almıştı.

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Survivor ile yıldızı parlamıştı... Yıllar sonra böyle görüntülendi

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