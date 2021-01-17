Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!
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Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

17.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:47
Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de İlayda Şeker, Survivor izleyicilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu yıl Ünüler kadrosunda yarışan İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker Instagram hesabı ne? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

Ekranların en sevilen yarışması Survivor'da yarışmacılar büyük merak topluyor. En çok merak edilen isimlerden biri de İlayda odu. Peki, İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?Survivor İlayda kimdir?

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor'a 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında başlayan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor İlayda Şeker "ilayda13seker" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!
Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!
Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!
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