Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, eşi kim?
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Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, eşi kim?

28.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:25
Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, eşi kim?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışan Hanzade sosyal medyada araştırılıyor. Survivor Hanzade 2021 kadrosunda Gönüllüler takımında yer almasının yanı sıra daha önce Survivor'ı sunmasıyla tanınıyor. Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, eşi kim? sorularının cevapları burada!

Survivor Hanzade ya da Hanzade Ofluoğlu, ekranlardan tanınan bir isimdir. Daha önce Survivor sunan Hanzade Ofluoğlu, ayrıca Var mısın? Yok musun? yarışmasında 39 bin TL kazan ve sonrasında Yok Böyle Dans programını da sunmuştur. Survivor Hanzade Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, eşi kim? sorularının cevaplarını sizin için derledik!

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur.

Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.

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