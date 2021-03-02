Survivor Hanzade kim? Hanzade elendi mi? Hanzade Ofluoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

2 Mart Survivor yarışmasında eleme adayı olan Survivor Hanzade kim? Hanzade elendi mi? Hanzade Ofluoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Hanzade kim? Hanzade elendi mi? Hanzade Ofluoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hanzade eşi kim?

SURVIVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur. Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.