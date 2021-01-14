Survivor hangi günler var? 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

Survivor hangi günler var merak edilmeye başladı. Survivor 2021'in 13 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu şeklinde merak edildi. Survivor, haftanın belirli günlerinde yayınlanacak.