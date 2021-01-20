Survivor hangi günler 2021 var? Survivor bugün var mı? Survivor haftada kaç gün var?

Survivor hangi günler 2021 var merak edilmeye başladı. Survivor 2021'in 13 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu şeklinde merak edildi. Survivor, haftanın belirli günlerinde yayınlanacak. Survivor hangi günler 2021 var? Survivor bugün var mı? Survivor haftada kaç gün var?