Survivor hangi günler 2021 var? Survivor bugün var mı? Survivor haftada kaç gün var?
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Survivor hangi günler 2021 var? Survivor bugün var mı? Survivor haftada kaç gün var?

20.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:27
Survivor hangi günler 2021 var? Survivor bugün var mı? Survivor haftada kaç gün var?

Survivor hangi günler 2021 var merak edilmeye başladı. Survivor 2021'in 13 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu şeklinde merak edildi. Survivor, haftanın belirli günlerinde yayınlanacak. Survivor hangi günler 2021 var? Survivor bugün var mı? Survivor haftada kaç gün var?

Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanan Survivor, belirlenen günlerde izleyicilerle buluşacak. 9 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVIVOR HANGİ GÜNLER 2021 VAR?

Survivor 2021 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVİVOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonuna başlayan Survivor 2021 Tv8 kanalında saat 20.00'de yayınlanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı vardı.

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu.

Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.

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