Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Survivor görevlisi Elif kim? Almeda'nın şiddet uyguladığı Elif kimdir?

Survivor görevlisi Elif kim? Almeda'nın şiddet uyguladığı Elif kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025'te dev finale sayılı günler kaldı. Yarışmada her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. Almeda Baylan'ın ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından Survivor görevlisi Elif kim? Almeda'nın şiddet uyguladığı Elif kimdir, merak edildi.

urvivor'da yaşanan sürpriz bir gelişme yarışmaya damga vurdu. Survivor yeni bölümde acil durum konseyi toplandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın konseyde şoke eden sözlerinin ardından Almeda'nın 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Peki, Survivor görevlisi Elif kim? Almeda'nın şiddet uyguladığı Elif kimdir?

ALMEDA'NIN ŞİDDET UYGULADIĞI ELİF KİMDİR?

Survivor yeni bölümüyle ekrana geldi. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Almeda'nın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söyledi. Almeda Baylan, yaptıklarından dolayı pişmanım diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Almeda Baylan; ''Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım.'' dediği görüldü.

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan için alınan diskalifiye kararını şu sözlerle açıkladı:

Almeda senin yaptıklarını defalarca izledik. 4 çalışanımıza fiziki müdahale, bir yarışmacıya aynı şekilde. Kabul edilemez bir durum. Bütün pozitif çabalarımıza rağmen bulamadık. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz.

Survivor görevlisi Elif hakkında detaylı bilgiler açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.