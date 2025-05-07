urvivor'da yaşanan sürpriz bir gelişme yarışmaya damga vurdu. Survivor yeni bölümde acil durum konseyi toplandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın konseyde şoke eden sözlerinin ardından Almeda'nın 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Peki, Survivor görevlisi Elif kim? Almeda'nın şiddet uyguladığı Elif kimdir?

ALMEDA'NIN ŞİDDET UYGULADIĞI ELİF KİMDİR?

Survivor yeni bölümüyle ekrana geldi. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Almeda'nın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söyledi. Almeda Baylan, yaptıklarından dolayı pişmanım diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Almeda Baylan; ''Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım.'' dediği görüldü.

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan için alınan diskalifiye kararını şu sözlerle açıkladı:

Almeda senin yaptıklarını defalarca izledik. 4 çalışanımıza fiziki müdahale, bir yarışmacıya aynı şekilde. Kabul edilemez bir durum. Bütün pozitif çabalarımıza rağmen bulamadık. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz.

Survivor görevlisi Elif hakkında detaylı bilgiler açıklanmadı.