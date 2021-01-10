Survivor gönüllüler İlayda kimdir? İlayda neden karşı takıma geçti?
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Survivor gönüllüler İlayda kimdir? İlayda neden karşı takıma geçti?

10.01.2021 20:30 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:33
Survivor gönüllüler İlayda kimdir? İlayda neden karşı takıma geçti?

Survivor 2021 tüm hızıyla 9 Ocak'ta başladı. Yeni bölümle beraber bazı yarışamcalar ise sivrilmeye başladı. Peki, karşı takıma geçen Survivor gönüllüler İlayda kimdir? İlayda neden karşı takıma geçti?

Gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen İlayda pek çok insanın dikkatini çekiyor. Peki Survivor gönüllüler İlayda kimdir? İlayda neden karşı takıma geçti?

Survivor gönüllüler İlayda kimdir? İlayda neden karşı takıma geçti?

GÖNÜLLÜLER AKIMINDAN ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇEN İLAYDA KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yarışmaya katılan İlayda'nı hayatına dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2021'in yarışmacıları tek tek araştırılmaya başladı. Bu isimlerden biri de İlayda Şeker.

1994 Nevşehir doğumlu olan İlayda Şeker Ürgüp'te yaşamaktadır. Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gelmiştir. İlayda Şeker şu anda çalışmıyor.

İLAYDA NEDEN KARŞI TARAFA GEÇTİ?

Yarışamayı kaybeden gönüllüler takımlarından bir kişiyi ünlüler takımına göndermek durumunda kaldıç Sporcu geçmişi olmayan İlayda ise karşı takıma geçmez zorunda kaldı.

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