2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Gökhan Keser, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Gökhan Keser başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Gökhan Keser, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Gökhan Keser kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında? 2022 Gökhan Keser Instagram hesabı nedir? Gökhan Keser kaç yaşındadır? Boyu kaç?

GÖKHAN KESER KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Eylül 1987

Yaşı: 34 yıl yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,89 m

Gökhan Keser, Türk şarkıcı ve oyuncudur. Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında "Best Model of Turkey 2005" yarışmasında Turkiye ikincisi seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt International yarışmasında dünya dördüncü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt International 2006 4."[4] "Manhunt International Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.

Filmografi

Oynadığı diziler

2006-2009 Selena

2015 Sen Benimsin

Oynadığı filmler

2015 Seviyorum Seni Ama Arkadaşça

2016 Atçalı Kel Mehmet

2017 Tatlı Bela

