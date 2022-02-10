Survivor Furkan neden elendi? Survivor Furkan Kızılay neden yok, sakatlandı mı, yarışmadan neden ayrıldı?

Survivor Furkan neden elendi sorusunun yanıtı mereak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Furkan Kızılay, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Survivor Furkan Kızılay neden yok, sakatlandı mı, yarışmadan neden ayrıldı?

SURVİVOR FURKAN NE OLDU?

Survivor'ın 20. bölümünde Furkan Kızılay'ın yüzüne yarışma esnasında bir nesne geldi ve Furkan'ın kaşı açıldı. Survivor doktoru eşliğinde Furkan dikiş atılması için hastaneye götürüldü.

SURVIVOR FURKAN NEDEN ELENDİ?



Survivor'da eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim Furkan oldu ve böylelikle Furkan Survivor All Star'a veda eden 4. isim oldu.

SURVIVOR ALL STAR ELENEN İSİMLER?

Aycan

Ayşıl

Gizem

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 tarinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Daha sonra 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem adlı dizide rol aldı.

FURKAN KIZILAY BOYU KAÇTIR?

Furkan Kızılay 1.71 boyunda, 75 kg ağırlığındadır.

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