Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik Kimdir?
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Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik Kimdir?

18.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:26
Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik Kimdir?

Survivor performansı ile izleyicilerin beğenisini toplayan Survivor Evrim, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Peki, Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları!

Ekranların sevilen ismi Evrim Keklik, Survivor 2020 ile yakından tanınmıştı. Sosyal medyada ve ekranlarda gündem olmaya devam eden Survivor Evrim hakkında Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik Kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yarışacak olan Evrim, yayınlanan tanıtım videosunda kendisini şu şekilde anlattı: "Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

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