2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Evrim Keklik, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Evrim Keklik başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Evrim Keklik, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında? 2022 Evrim Keklik Instagram hesabı nedir? Evrim Keklik kaç yaşındadır? Boyu kaç?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Doğum günü: 14 Mart 1991

Yaş: 31

Doğum yeri: İstanbul

Evrim Keklik voleybolcu, televizyon kişisidir. Baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Daha sonra voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Evrim Keklik yaşadığı sakatlık nedeniyle, omuzda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirmiştir.

