Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman kaç yaşında ve nereli? Erman neden ayrıldı?

02.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:08

Survivor 2020'de dün akşam ilginç bir olay yaşandı. Ünlüler takımında yarışmakta olan Erman yarışmadan diskalifiye oldu. Yaşanan bu olay üzerine Survivor Ermen ile ilgili birçok sorular sorulmaya başlandı. Biz de bu haberimizde merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık.

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

22 Şubat 1996 tarihinde doğan Erman Altıkardeş, Balkan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlarında Altay Spor Kulübü'nün altyapısında spor hayatına ve kariyierinebaşladı.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre lisesi, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.Başarılı bir kaleci olan Erman Altıkardeş, Almanya'da One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etmiştir. Kaleci olarak Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giymiştir.

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'a yeni katılan ve yarışmanın başladığı ilk günlerden itibaren adaya bir türlü uyum sağlayamayan Erman, yarışmacılardan Yasin ile kavga etmiş ve diskalifiye olmuştur. Konseyde Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaparak Erman Altıkardeş'in diskalifye olma nedenini açıkladı:

"Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu sebeple Survivor'a devam etmeyecek."