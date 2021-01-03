Survivor Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli? Emin Günenç Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında ve nereli? Emin Günenç gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Emin Günenç, Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimler arasında yer alıyor.Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç'in kim olduğu, hangi yaşında ve nereli olduğu, internet üzerinden birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."

EMİN GÜNENÇ INSTAGRAM HESABI

Başarılı isim Instagram hesabını emingunenc kullanıcı adıyla kullanıyor. An itibariyle 13 bin takipçisi bulunuyor.