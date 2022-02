Survivor Elif çocuğu var mı? Survivor Elif kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç? Elif Yıldırım Gören kimdir?

Survivor Elif çocuğu var mı merak ediliyor. 2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Elif Yıldırım Gören, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Elif Yıldırım Gören başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Elif Yıldırım Gören, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Elif kimdir? Elif Yıldırım Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor Elif kim? 2022 Elif Yıldırım Gören Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, Survivor All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında yer almaktadır.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

Yalım Gören ile evli olan Elif Gören'in çocuğu yoktur.

SURVİVOR ELİF KAÇ YAŞINDA?

Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumludur. 32 yaşındadır.

Haberler.com - Gündem