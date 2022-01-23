TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? Kadınlarda dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Erkeklerde dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar... Peki, 23 Ocak Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu, sürgün adasına giden isim kim? 23 Ocak Survivor eleme adayı belli oldu mu

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu Survivor takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de yeni hafta heyecanı bu akşam yedek yarışmacıların katılımıyla başladı. Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Ocak Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı!

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

2022 Survivor'ın 23 Ocak'taki ikinci dokunulmazlığı gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki yarışın kazananı ünlüler oldu ve gönüllü takımı arasında bir isim eleme adayı oluyor. Önceki oyunda kaybeden ünlüler olmuştu. Pazar akşamı bir gönüllüler konseyi gerçekleşiyor ve bir isim ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim Berna oldu.

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